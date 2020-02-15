Подозреваемых в убийстве пластического хирурга в Киеве арестовали на два месяца

Преступление было совершено 2 февраля в центре столицы.

Шевченковский райсуд Киева избрал безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, подозреваемым в убийстве пластического хирурга в начале февраля в центре города.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Напоминается, что исполнителю преступления и его сообщнику, который выполнял роль водителя, сообщено о подозрении по п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу, из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) УК. Второму подозреваемому дополнительно инкриминируется ч. 3 ст. 358 УК (подделка документов).

За совершенное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Мотивы совершения преступления устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 февраля в Киеве на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину и скрылся. Погибшим оказался киевлянин 1977 года рождения, пластический хирург.

14 февраля полицейские совместно с пограничниками в аэропорту Одессы задержали подозреваемого в убийстве хирурга. Его сообщника задержали в Киеве во время проведения специальной полицейской операции с участием сотрудников спецподразделения КОВД.