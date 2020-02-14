Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве в центре Киева пластического хирурга

Задержание произошло в аэропорту Одессы.

Полицейские Киева совместно с пограничниками задержали подозреваемого в убийстве 2 февраля в центре Киева пластического хирурга.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, задержание произошло в аэропорту Одессы.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, оперативники провели серьезную работу по установлению подозреваемого, ведь после убийства он скрывался и пытался покинуть территорию Украины.

«Стрелком оказался гражданин другого государства. Его сообщника задержали на территории города Киева в ходе проведения специальной полицейской операции с участием сотрудников спецподразделения КОРД. Сейчас с задержанными проводят первоочередные следственные действия», - сказал Крищенко.

По его словам, с задержанным проводятся первоочередные следственные действия. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 февраля в Киеве на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину и скрылся. На его поиски и задержание были ориентированы все наряды полиции, проводилась специальная полицейская операция.

Погибшим оказался киевлянин 1977 года рождения, пластический хирург.