На Тернопольщине пьяный полицейский на Mercedes сбил двух пешеходов на обочине, один погиб

Потерпевшая семейная пара – односельчане водителя.

На Тернопольщине инспектор полиции в состоянии опьянения сбил семейную пару, один человек погиб.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ДТП произошло вчера, 12 февраля, в селе Большие Млынивци Кременецкого района около 19.10.

Под колесами автомобиля Mercedes оказалась семейная пара, мужчина (1971 г. р.) при падении ударился головой о камень и погиб на месте. Его жену госпитализировали с травмами средней тяжести.

Установлено, что пострадавшие - односельчане водителя, вольнонаемного работника Кременецкого отдела полиции, ведущего инспектора сектора логистики.

По его словам, пострадавшие шли по обочине дороги, были одеты в темную одежду, поэтому на неосвещенном участке дороги он их увидел слишком поздно и не успел среагировать.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому в полиции уже готовят приказ на его увольнение.