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На Тернопольщине пьяный полицейский на Mercedes сбил двух пешеходов на обочине, один погиб

12:20, 13 февраля 2020
Происшествия
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В полиции готовят приказ об увольнении злоумышленника / фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ДТП произошло вчера, 12 февраля, в селе Большие Млынивци Кременецкого района около 19.10.

Под колесами автомобиля Mercedes оказалась семейная пара, мужчина (1971 г. р.) при падении ударился головой о камень и погиб на месте. Его жену госпитализировали с травмами средней тяжести.

Установлено, что пострадавшие - односельчане водителя, вольнонаемного работника Кременецкого отдела полиции, ведущего инспектора сектора логистики.

По его словам, пострадавшие шли по обочине дороги, были одеты в темную одежду, поэтому на неосвещенном участке дороги он их увидел слишком поздно и не успел среагировать.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому в полиции уже готовят приказ на его увольнение.

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