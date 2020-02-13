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Смертельная авария с украинцами в России: видео с места трагедии

10:26, 13 февраля 2020
Происшествия
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По сети гуляет видео с места ДТП под Псковом / Скриншот

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На видео можно видеть последствия столкновения микроавтобуса с грузовиком. Автобус получил очень серьезные повреждения.

Напомним, в ночь на 13 февраля в Псковской области РФ в результате аварии микроавтобуса погибли 8 украинцев, еще один получил травмы средней степени тяжести. 

Сообщалось, что автобус с украинскими регистрационными номерами столкнулся с грузовиком. 

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