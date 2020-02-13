Смертельная авария с украинцами в России: видео с места трагедии

На видео можно видеть последствия столкновения микроавтобуса с грузовиком.

В сети появилось видео с места аварии в Псковской области РФ, жертвами которой стали восемь граждан Украины.

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На видео можно видеть последствия столкновения микроавтобуса с грузовиком. Автобус получил очень серьезные повреждения.

Напомним, в ночь на 13 февраля в Псковской области РФ в результате аварии микроавтобуса погибли 8 украинцев, еще один получил травмы средней степени тяжести.

Сообщалось, что автобус с украинскими регистрационными номерами столкнулся с грузовиком.