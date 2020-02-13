Смертельная авария с украинцами в России: видео с места трагедии
10:26, 13 февраля 2020Происшествия
650 0
На видео можно видеть последствия столкновения микроавтобуса с грузовиком.
По сети гуляет видео с места ДТП под Псковом / Скриншот
В сети появилось видео с места аварии в Псковской области РФ, жертвами которой стали восемь граждан Украины.
Читайте такжеГибель украинцев в ДТП под Псковом: на место уже прибыл консул
На видео можно видеть последствия столкновения микроавтобуса с грузовиком. Автобус получил очень серьезные повреждения.
Напомним, в ночь на 13 февраля в Псковской области РФ в результате аварии микроавтобуса погибли 8 украинцев, еще один получил травмы средней степени тяжести.
Сообщалось, что автобус с украинскими регистрационными номерами столкнулся с грузовиком.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter