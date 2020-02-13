Тестировали автомобиль: в Харькове полиция открыла огонь по мужчинам, приняв их за пьяных (видео)

Пострадавший мужчина сейчас в реанимации.

Утром, 13 февраля, патрульные полицейские ранили пассажира автомобиля, который тестировали за городом.

Об это говорится в сообщении в Telegram-канале «Харьков 1654».

Сообщается, что патрульные приняли водителя автомобиля за пьяного.

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«Мы были в полях, тестировали автомобиль. Патрульные подумали, что за рулем пьяные и открыли огонь. Нас было четверо в машине, водитель был трезвый, ранили сидящего сзади, он сейчас реанимации, мы на территории 25 больницы», — говорится в сообщении в социальных сетях.

Пострадавший мужчина сейчас в реанимации.

Этот же Telegram-канал ссылаясь на анонима сообщает, что в полицию поступил вызов от мужчины, где он жаловался, что его подстрелили (возможно случайно, так как это было в полях).

«На вызов приехали копы, пострадавший просил о помощи, вызвали "скорую". Быстро вычислили откуда велась стрельба, увидели машину (предположительно стрелки), состоялась погоня, требовали остановиться. В момент, когда полицейский подходил к машине, те переехали его, он упал и после чего он открыл стрельбу», — говорится в сообщении.

В полиции подробностей инцидента пока не сообщили.