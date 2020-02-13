Гибель украинцев в ДТП под Псковом: на место уже прибыл консул

Дело о гибели украинцев находится на контроле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и Департамента консульской службы МИД.

Украинский консул прибыл на место дорожно-транспортного происшествия в Псковской области России, где погибли восемь граждан Украины.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, 13 февраля в 00.29 (по местному времени) на 475-м километре федеральной автодороги Р-23 неподалёку от села Рудо Пустошкинского района Псковской области произошло ДТП с участием микроавтобуса «Мерседес» с украинскими регистрационными номерами (АО3315ВН) и грузовика.

«Согласно предварительной информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате аварии погибли 8 граждан Украины, один гражданин Украины получил травмы средней степени тяжести», - сообщил Погорельцев.

Пострадавшего украинца госпитализированы в местную больницу.

Также он сообщил, что всего в микроавтобусе находились 8 пассажиров и водитель.

Погорельцев добавил, что украинский консул прибыл на место чрезвычайного происшествия.

Он уточнил, что дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и Департамента консульской службы МИД.