Объездную дорогу Днепра из-за непогоды закрыли для проезда транспорта

Автодорога Южный обход соединяет Криворожскую и Запорожскую трассы.

В Днепре из-за непогоды (снег, гололед) закрыто движение транспорта на автодороге Южный обход протяженностью 18 км.

Об этом сообщили в Службе автодорог в Днепропетровской области.

«В связи с резким изменением погодных условий, принято решение о закрытии движения на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-04 Южный обход г. Днепр км 0+000-18+000 протяженностью 18 км для всех категорий транспорта с 8: 30 11 февраля», - говорится в сообщении.

Служба автомобильных дорог призывает водителей воздержаться от поездок до окончания непогоды, для более эффективной работы снегоуборочной техники.

Автодорога Южный обход соединяет Криворожскую и Запорожскую трассы.