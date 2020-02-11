Объездную дорогу Днепра из-за непогоды закрыли для проезда транспорта
10:53, 11 февраля 2020Происшествия
211 0
Автодорога Южный обход соединяет Криворожскую и Запорожскую трассы.
Движение по автодороге закрыли с 8:30 сегодняшнего дня / фото УНИАН
В Днепре из-за непогоды (снег, гололед) закрыто движение транспорта на автодороге Южный обход протяженностью 18 км.
Об этом сообщили в Службе автодорог в Днепропетровской области.
«В связи с резким изменением погодных условий, принято решение о закрытии движения на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-04 Южный обход г. Днепр км 0+000-18+000 протяженностью 18 км для всех категорий транспорта с 8: 30 11 февраля», - говорится в сообщении.
Служба автомобильных дорог призывает водителей воздержаться от поездок до окончания непогоды, для более эффективной работы снегоуборочной техники.
Автодорога Южный обход соединяет Криворожскую и Запорожскую трассы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter