В Запорожье живодеры подожгли живого кота (фото 18+)

Кот выжил, ему предстоит долгое лечение.

В Запорожье неизвестные подожгли кота. Животное выжило, однако нуждается в лечении.

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Инцидент произошел сегодня ночью в районе Павло-Кичкас. Об этом сообщили в местном Instagram-сообществе "Кичкас как он есть".

"Нет предела человеческой жестокости. Сегодня ночью дегенераты на Кичкасе подожгли кота с работы. Вот как так можно? Кот добрый, никого не трогает. И так с ним поступили", - говорится в сообщении.

По данным паблика, животное отвезли к ветеринару. Коту сделали уколы, выписали мазь и капли. Лечить кота около недели.

Как сообщал УНИАН, в Днепре ветврачи провели операцию очень необычной пациентке - ядовитой бразильской кобре. У нее был абсцесс мягких тканей, который пришлось вырезать.