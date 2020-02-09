На Львовщине водитель под наркотиками 100 метров тянул патрульного, зажав его руку окном (видео)
Во Львовской области мужчина под действием наркотиков около 100 метров тянул патрульного, зажав его руку окном автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.
В субботу около 14:00 на улице Повитряний к патрульным обратились оперативники и сообщили, что по этой улице вскоре будет ехать автомобиль Renault Megane, в котором может находиться человек в розыске. Инспекторы заметили этот автомобиль и остановили его на улице Ганкевича.
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«Мужчина заметно нервничал. Он лишь немного открыл окно и начал давать для ознакомления документы. Вдруг неизвестный резко поднял стекло и зажал руку патрульному и тронулся. Напарник и сотрудники УПН пытались остановить транспортное средство», - говорится в сообщении.
Протащив полицейского около 100 метров, автомобиль остановился. 24-летнего львовянина задержали. Он имел признаки наркотического опьянения. Его пассажирка, 34-летняя львовянка, оказалась в розыске за кражу. У нее обнаружили 10 граммов метадона.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь для полицейского.
Водитель отказался от проверки на состояние наркотического опьянения. На него вынесли постановление по ч.6 ст.121 (Загрязненный номерной знак, который не позволяет четко определить его с расстояния двадцати метров) КУоАП и за ч.1 ст.130 (Управление в нетрезвом состоянии) КУоАП.
Теперь ему грозит ответственность по ч.2 ст.342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей) УК, а также за ч.2 ст.345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК.