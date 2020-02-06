В деле о жутком убийстве 2-летнего ребенка под Киевом вскрылись скандальные подробности

Адвокат пострадавших Ксения Проконова рассказала о скандальных обстоятельствах освобождения мужчины.

В деле о жутком убийстве 2-летнего Димы Дьяченко в Киевской области всплыли новые подробности. По одной из версий, убийце ребенка могли помочь выйти на свободу.

5 февраля Киевский апелляционный суд отменил условно-досрочное освобождение Александру Балакиреву – осужденного за убийство своего 2-летнего пасынка. Теперь мужчину ждет новый суд, пишет "Обозреватель".

Адвокат пострадавших Ксения Проконова рассказала о скандальных обстоятельствах освобождения мужчины.

"О том, что он на свободе, мне сообщили соседи. Они были в шоке. Я связалась с прокурором, который принимал участие в деле. Он тоже был не в курсе освобождения", – сообщила она.

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Как получилось, что Балакирев, которого осудили на 10 лет, из которых он отсидел всего три с половиной года в СИЗО, вышел на свободу?

Проконова считает, что здесь есть коррупционная составляющая. По ее мнению, мужчину держали в СИЗО дольше, чем должны были. Делалось это для того, чтобы дело рассматривалось именно в Шевченковском суде.

В итоге, по словам адвоката, на судебном заседании присутствовал прокурор Шевченковской прокуратуры, который не сообщил о своей позиции в прокуратуру области и Киева. Теперь в отношении прокурора проводится служебная проверка.

Проконова считает, что у Балакирева были финансовые возможности каким-то образом повлиять на судебное решение (у него есть несколько квартир). И он этим воспользовался.

Теперь мужчину, освобожденного по условно-досрочному, ждет новый суд. По словам адвоката, это первый подобный случай в Украине.

Сама трагедия произошла весной 2016 года. Тогда мама ребенка оставила сына со своим гражданским мужем, а сама поехала за старшей дочерью. Когда вернулась, малыш якобы спал. Утром она обнаружила маленького Диму мертвым.

Также отчима подозревали в изнасиловании ребенка, но потом эту статью сняли из-за недоказанности.

Как сообщалось, в селе Бабинцы Киевской области в водоеме обнаружили труп 16-летнего подростка, которого до этого искали всем селом. Местные жители полагают, что смерть парня не была несчастным случаем.