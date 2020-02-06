В Харькове трамвай сбил женщину и протащил ее несколько метров (фото)
В Харькове женщина попала под трамвай.
Об этом сообщает пресс-служба управление патрульной полиции.
Инцидент произошел на площади Защитников Украины сегодня, 6 февраля, около 08:00. По словам очевидцев, пассажирка выскочила из-за забора - а водитель трамвая не успела отреагировать.
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"Эту ограду водители уже сносили, так как из-за нее не видно людей, которые выскакивают прямо на пешеходный! Скорая ехала долго. У женщины куча ушибов и переломов - ее под трамваем протащило три-четыре метра!" - написали свидетели ЧП.
Очевидцы происшествия сообщали, что женщину сбил трамвай №8. А в результате ДТП на площади Защитников Украины некоторое время стояли трамваи.
Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.