В Черниговской области заведующий фермой угрожал убийством журналистам телеканала

Полиция расследует все обстоятельства инцидента и изучает видеоматериалы.

В Черниговской области полиция расследует произошедший вчера, 4 февраля, инцидент между съемочной группой всеукраинского телеканала и заведующим фермой в Городнянском районе.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

Согласно информации, в полицию обратилась с заявлением журналистка всеукраинского телеканала и сообщила, что во время выполнения редакционного задания для телепрограммы заведующий фермой в одном из сел Городнянского района Черниговской области якобы пытался напасть на их съемочную группу и угрожал.

Правоохранители установили, что во время съемки телепрограммы заведующий фермой занимался решением рабочих вопросов на территории хозяйства. По словам журналистов, во время общения с ним возник конфликт.

«Мы точно не знаем пока, какой теме касался сюжет. Но известно, что съемочная группа хотела получить у заведующего фермой комментарий, а он отказывался, ссылаясь на руководство, которое находится в Киеве. В результате мужчина отмахнулся от журналистки, держа в руках предмет, которым мог нанести телесные повреждения. К счастью, никто не пострадал, однако журналистка написала заявление в полицию», - прокомментировала пресс-секретарь областной полиции Юлия Ковтун.

Из собственных источников в ГУ НП в области УНИАН стало известно, что мужчина держал в руках пилу.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством, насилием или уничтожением либо повреждением имущества в отношении журналиста в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности).

Такое правонарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до шести месяцев, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет. Полиция также изъяла отснятое видео, на котором зафиксирован инцидент.

Продолжается досудебное расследование.