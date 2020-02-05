В Тернополе в больницу подбросили новорожденного ребенка с памперсами и запасом еды
В Тернополе вчера поздно вечером в больницу неизвестные подбросили новорожденного ребенка.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ребенка обнаружили работники городской больницы №2 вчера, 4 февраля, около 23.00 в так называемом «Окне жизни» – небольшом помещении, которое функционирует при родильном отделении больницы.
Об обнаружении новорожденной девочки медицинский персонал сообщил полиции.
По данным врачей, ребенку не более суток, его вес составляет 3,4 кг, рост – 52 см. Новорожденный ребенок здоров. В сером одеяле, в которое был замотан младенец, медики также обнаружили два памперса и смесь для кормления.
По факту обнаружения новорожденного ребенка полицейские ювенальной превенции и представители службы по делам детей Тернопольского горсовета составили акт.