В Житомирской области воры леса забросали охранников свето-шумовыми гранатами

Воры вырубили 10 дубов и пытались вывезти их грузовиком.

В Житомирской области неизвестные в балаклавах во время незаконной вырубки дубов применили к работникам Лугинского лесхоза свето-шумовые гранаты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Наталья Хомич.

По ее словам, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 февраля.

«Злоумышленники прибыли в лес ночью в балаклавах на автомобиле «УРАЛ» с номерами, которые нигде не зарегистрированы. Около часа ночи в Радогощанском лесничестве рейдовая группа лесхоза услышала звук пилы и шум, который возникает, когда падает срезанное дерево», - рассказала Хомич.

Она отметила, что, прибыв на место происшествия, охранники обнаружили незаконную рубку 10 дубов, причем часть стволов уже была распылена на бревна. Рядом стоял нагруженный ими «УРАЛ».

При попытке охранников задержать злоумышленников последние применили свето-шумовые гранаты и скрылись.

Хомич добавила, что на место происшествия лесная охрана вызвала правоохранителей для проведения следственных действий.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, по данному факту открыто уголовное производство. Расследование дела продолжается.