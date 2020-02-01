В Днепре активисты заблокировали фестиваль "братского" кино (фото)

30 января возмутительные горожане встретили посетителей у Дома профсоюза. Активисты вели себя мирно, шли на диалог и отстаивали проукраинскую позицию.

В Днепре бывшие военные, волонтеры и горожане заблокировали проведение фестиваля «Международной киноассамблеи», на котором в основном показывали российские пропагандистские ленты.

Об этом сообщает Информатор.

Читайте такжеВ Киеве водитель маршрутки делал вид, что не понимает русского (фото)

Организатором события выступила УПЦ МП. Среди участников были также фильмы из Беларуси, Грузии, России, Украины, Сербии, Армении и Азербайджана.

30 января возмутительные горожане встретили посетителей у Дома профсоюза. Активисты вели себя мирно, шли на диалог и отстаивали проукраинскую позицию.

В ответ сторонники фестиваля настаивали, что кино «вне политики», говорили о «мы же братья» и отрицали факт войны в Украине, пишет издание.

31 января организаторы отменили запланированное событие.

Как сообщал УНИАН, народный депутат фракции «Слуга народа» Евгений Брагар написал заявление на волонтерку Настенко Конфедерат за притеснения русского языка.