На Волыни девушка перерезала себе вены и выкладывали снимки в соцсеть (видео)

В больнице потерпевшая получила необходимую помощь, однако от каких-либо других пояснений отказалась.

В Луцке правоохранители спасли в собственном доме девушку, которая пыталась покончить с жизнью и снимала это на камеру телефона.

Об этом сообщает пресс-служба патрульных Луцка в Facebook.

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Ночью на 31 января патрульные получили звонок от знакомой, что заметила в соцсети фото с перерезанными венами девушки. Потерпевшая также позвонила ей, чтобы в последний раз попрощаться.

На месте происшествия патрульные обнаружили 24-летнюю девушку с порезанными руками и немедленно предоставили домедицинскую помощь до приезда медиков, успокоили.

Они также сопроводили «скорую» в медучреждение и сообщили об инциденте родственников девушки. В больнице потерпевшая получила необходимую помощь, однако от каких-либо других пояснений отказалась.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате взрыва в квартире жилого дома погиб 63-летний мужчина.