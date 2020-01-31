В Херсонской области студентка-роженица завязала младенца в пакет и оставила умирать

Полицейские обнаружили новорожденную девочку живой, однако в тот же день она скончалась в больнице.

В Херсонской областной детской клинической больнице вечером 30 января умерла новорожденная девочка, которую 17-летняя мать завернула в полиэтиленовый пакет и оставила в комнате общежития.

Как рассказал корреспонденту УНИАН заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Виталий Байдаров, официального заключения о причинах смерти ребенка пока нет, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По его словам, мать ребенка находится в больнице города Олешки, куда она обратилась с послеродовым кровотечением.

«Сегодня ей сообщат о подозрении в совершении правонарушения, поскольку открыто уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УКУ, меру пресечения определит суд», - рассказал Байдаров.

Напомним, 30 января врачи больницы г. Олешки Херсонской области сообщили правоохранителям о поступлении несовершеннолетней с послеродовым кровотечением.

Студентка объяснила, что находилась на 16-й неделе беременности и самостоятельно сделала аборт в туалете. После осмотра медики пришли к выводу, что срок беременности был намного больше, а состояние девушки указывало на то, что роды состоялись.

В общежитие была направлена следственно-оперативная группа. В комнате роженицы полицейские обнаружили в шкафу завязанный полиэтиленовый пакет. Внутри лежала новорожденная девочка, которая едва дышала. Ребенка отправили в городскую больницу Олешек, а оттуда – в Херсонскую областную детскую клиническую больницу.