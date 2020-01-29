В Киеве трое мужчин заказали пиццу и выставили курьера за дверь

Правоохранителям они заявили, что курьера видят впервые.

В Киеве утром произошел инцидент с курьером, который привез пиццу - клиенты решили не платить за товар и выставили мужчину за дверь.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

"Сегодня, около 5 часов утра, на службу 102 позвонил курьер одной из службы доставки и сообщил, что он привез заказ на улицу Амвросия Бучмы, но клиенты забрали товар и не рассчитались. Со слов заявителя, из квартиры вышло трое мужчин, один из которых забрал заказ и мгновенно захлопнул входную дверь. Заплатить деньги за пиццу граждане отказались", - говорится в сообщении.

Правоохранителям заявитель уже на месте показал квартиру, в которую привез заказ. Мужчины, находившиеся в ней, отрицали факт заказа и заявили, что курьера видят впервые.

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"В квартире полицейские обнаружили остатки заказа, который доставил сотрудник и коробки с фирменными логотипами. Граждане отказались предоставить объяснения по поводу обнаруженного. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия", - говорится в сообщении.