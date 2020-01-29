Во Львове "заминировали" Лычаковское кладбище

Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании.

В полицию Львова ночью 28 января поступило анонимное сообщение о том, что во Львове заминировано Лычаковское кладбище.

Об этом сообщает ГУНП во Львовской области.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинолог и сотрудники других служб полиции Львовщины. Правоохранители обследовали территорию кладбища –взрывоопасных предметов не обнаружено.

По данному факту следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от двух до шести лет. Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сотрудники полиции задержали двух учениц одиннадцатого класса, которые позвонили в полицию и сообщили о минировании общеобразовательных школ в Дарницком районе.