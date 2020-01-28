"Хотели пошутить": в Киеве две одиннадцатиклассницы "минировали" школы (фото)
В Киеве сотрудники полиции задержали двух учениц одиннадцатого класса, которые позвонили в полицию и сообщили о заминировании общеобразовательных школ в Дарницком районе.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
После получения сигнала об опасности на место прибыли специалисты, а из учебных заведений эвакуировали более 1500 учеников, учителей и других работников.
Читайте такжеСорвал более 100 заседаний суда: в Киеве будут судить злостного "телефонного минера"
После обследования зданий и прилегающей территории, никаких взрывоопасных устройств или веществ не нашли.
Сотрудники полиции установили лиц, причастных к совершению правонарушения. Ими оказались 17-летние ученицы 11 класса, которые учатся в одной из «заминированных» школ.
Школьницы признали свою вину.
По их словам, таким образом они хотели «пошутить».
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.