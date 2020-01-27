Под Харьковом двое грабителей убили пенсионера после пыток

Преступники проникли в дом пенсионера, связали его и били.

Полицейские разоблачили двух злоумышленников в совершении разбойного нападения и убийства на Харьковщине. Мужчины проникли в дом пенсионера и лишили его жизни ради 6000 гривень.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Сообщение об обнаружении в доме тела 71-летнего жителя села Крамаровка Изюмского района поступило в полицию 18 января от его сиделки. Женщина зашла в дом к дедушке и увидела его со связанными руками и ногами, а также с многочисленными телесными повреждениями.

Полицейские в течение нескольких часов после совершения преступления задержали одного из нападавших, который бежал в соседнюю область. Им оказался 49-летний житель города Одесса.

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Полицейские установили, что накануне вечером мужчина вместе со своим знакомым проникли в дом пенсионера, связали его и били. Пытки над потерпевшим привели к его смерти. Злоумышленники завладели деньгами и скрылись с места происшествия.

49-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

24 января было установлено местонахождение и другого соучастника преступления — 43 летнего ранее неоднократно судимого гражданина Российской Федерации. Мужчина успел совершить еще одно разбойное нападение на 84-летнюю жительницу села Шаровка Валковского района. Злоумышленник поздно вечером проник в дом пожилой женщины побил ее палкой и завладел телевизором и телефоном.

Мужчину задержали сотрудники Валковского отдела полиции совместно с оперативниками ГУНП в Харьковской области. Сейчас злоумышленник содержится в изоляторе временного содержания в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, а также о уведомление о подозрении в совершении разбойного нападения и убийства жителя Изюмского района.