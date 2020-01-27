В Запорожье живодеры повесили щенка хаски на дереве, животное скончалось в муках (фото, видео)

Щенка доставили ветеринарам с сильной аритмией, он бился в судорогах.

На улице Вавилова в Запорожье неизвестные повесили на дереве двухмесячного щенка хаски. Животное скончалось, несмотря на все усилия ветеринаров.

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Об этом в Facebook сообщают неравнодушные местные жители.

Так Елена Пылова сообщила, что щенка доставили ветеринарам с сильной аритмией, он бился в судорогах. Специалисты оказали животному первую помощь.

Рентген показал у животного гидроцефалию.

«Нужно понять, страдает ли ребенок в связи с врождённой проблемой, либо её тяжелое состояние связано с гипоксией. Больше вероятность, что страдание связано со страшным ночным испытанием», – отмечала она в публикации 26 января.

Позднее Дарья Стешенко сообщила, что животное умерло, несмотря на все усилия медиков.

Ранее в Днепре 46-летний местный житель, который 8 сентября издевался над собственной собакой и хотел ее убить ножом, покончил жизнь самоубийством перед заседанием суда.