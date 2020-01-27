В центре Киева мужчина обнаружил бомбу: спасатели ее взорвали

Правоохранители осуществили контролируемый взрыв, ведь бомба могла сдетонировать.

В центре Киева на улице Генерала Алмазова на прошлых выходных прогремел взрыв. Оказалось, что детонация была контролируема и происходила под пристальным контролем специалистов.

Об этом сообщает "Информатор".

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Отмечается, что в ночь на 25 января на линию экстренных служб обратился мужчина и сообщил, что обнаружил на парапете в центре города подозрительный предмет, который был перемотан армированным скотчем и из него торчали провода.

По указанному адресу в срочном порядке направили необходимые службы. Осмотрев предмет, взрывотехники приняли решение обезвредить его на месте, поскольку могла произойти детонация самодельного взрывного устройства. Для этого правоохранители осуществили контролируемый взрыв. В связи с этим в центре на некоторое время перекрывали проезд.

Каким образом взрывчатка оказалась в центре столицы, правоохранители выясняют.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 26 января на территории Гидропарка, возле «Гидрозоны», произошла стрельба. В результате инцидента пострадали два человека - мужчины получили касательные ранения и их доставили в больницу.