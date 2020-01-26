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На Хмельнитчине саперы уничтожили артснаряд времен Второй мировой войны

17:03, 26 января 2020
Происшествия
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Опасную находку обнаружили в селе Громов Староконстантиновского района / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

"26 января в 10:15 пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области в специально отведенном месте уничтожили артиллерийский снаряд калибра 23 мм времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Опасную находку обнаружили накануне в с. Громов Староконстантиновского района.

С начала года на территории Хмельницкой области обнаружено и обезврежено 48 боеприпасов.

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