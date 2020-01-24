14 раз ударили ножом: в полиции рассказали подробности зверского убийства 27-летнего мужчины в Киеве

Тело 27-летнего киевлянина с 14 ножевыми ранениями обнаружили на бульваре Кольцова.

Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Святошинском районе Киева.

Как говорится в сообщении Национальной полиции в городе Киеве, накануне около 21.00 по спецлинии 102 в дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение от медиков о том, что на бульваре Кольцова мужчина получил ножевое ранение.

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Следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб на месте происшествия выявили мертвым 27-летнего киевлянина. Согласно предварительным данным судмедэксперта, на теле потерпевшего обнаружено 14 колото-резаных ран. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Святошинского управления полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы преступления и лиц, причастных к нему.

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве на улице зарезали мужчину