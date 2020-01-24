В Харькове иностранец на Infiniti на бешеной скорости сбил студента (видео)

Личность водителя в полиции не разглашают, его не задерживали.

В спальном районе Харькова под колесами авто погиб 19-летний студент.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Днепре в результате ужасной аварии погибли двое людей и выжили котята (фото)Отмечается, что трагедия произошла на регулируемом пешеходном переходе. Парень пересекал дорогу, когда в него на бешеной скорости влетел Infiniti. От удара пешехода отбросило на несколько метров. Он погиб на месте.

Водителя не задерживали. Сначала, отмечают в полиции, должны разобраться в обстоятельствах происшествия, в частности, на какой сигнал светофора он двигался. Личность водителя пока не разглашают. Говорят, что это иностранец.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве машина влетела в остановку, есть погибший и пострадавшие.