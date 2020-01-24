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В Днепре зверски зарезали женщину (фото)

09:08, 24 января 2020
Происшествия
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Убийцу задержали / Информатор

Пострадавшая умерла в машине скорой помощи. Об этом сообщает "Информатор".

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На поиски преступника были направлены все силы, вероятный убийца задержан.

По неподтвержденной информации, мужчина - сожитель погибшей. Накануне произошедшего они поругались.

Ударив женщину ножом, он скрылся, но позже вернулся домой. Мужчину задержали и доставили в райотдел для дальнейших разбирательств.

Напомним, в Киеве в Святошинском районе 23 января вечером зарезали мужчину. Это произошло на улице Покотило недалеко от станции скоростного трамвая "Генерала Потапова" - пострадавшего несколько раз ударили ножом, вследствие чего он скончался.

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