В Днепре зверски зарезали женщину (фото)
09:08, 24 января 2020Происшествия
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Ударив женщину ножом, мужчина скрылся, но позже вернулся домой.
Убийцу задержали / Информатор
В четверг, 23 января, в Днепре возле дома мужчина ударил женщину ножом в шею и скрылся с места преступления.
Пострадавшая умерла в машине скорой помощи. Об этом сообщает "Информатор".
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На поиски преступника были направлены все силы, вероятный убийца задержан.
По неподтвержденной информации, мужчина - сожитель погибшей. Накануне произошедшего они поругались.
Ударив женщину ножом, он скрылся, но позже вернулся домой. Мужчину задержали и доставили в райотдел для дальнейших разбирательств.
Напомним, в Киеве в Святошинском районе 23 января вечером зарезали мужчину. Это произошло на улице Покотило недалеко от станции скоростного трамвая "Генерала Потапова" - пострадавшего несколько раз ударили ножом, вследствие чего он скончался.
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