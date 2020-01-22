Драка с Кивой: нардеп обратился в полицию с заявлением о телесных повреждениях

Правоохранители ищут мужчину, который ударил депутата ВР по лицу.

Столичные правоохранители устанавливают местонахождение мужчины, который ударил народного депутата в одном из киевских ресторанов.

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Как сообщается на сайте полиции Киева, в полицию обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений. На место происшествия выехали патрульные и следователи.

«По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации. Сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле», – говорится в сообщении.

Отмечается, что правовая квалификация происшествия будет дана после проведения первоочередной проверки.

Ранее в сети появилось видео, на котором можно видеть драку народного депутата Ильи Кивы в столичном ресторане МОССО с неким мужчиной.

На опубликованном видео можно видеть, как Кива подходит к мужчине и после короткого обмена репликами бьет того головой, но получает удар в ответ и улетает обратно. Далее в конфликт вмешиваются окружающие и депутат садится на свое место за столиком.