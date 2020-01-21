Под Днепром мужчина в подъезде перерезал глотки собакам
В Терновке Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который в подъезде многоэтажки убил одного пса и ранил другого. Последнего спасти удалось.
Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
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Правоохранители выехали на вызов жителей дома, которые заявили о том, что в доме на одном из этажей лают собаки. На месте происшествия полицейские увидели двух собак с перерезанными шеями. Одно животное удалось спасти.
Шкуродером оказался 49-летний житель дома. У него изъяли нож, которым тот убил пса.
Следователем по согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).
Продолжается досудебное расследование. Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
Как сообщал УНИАН, в Днепре в понедельник вечером произошла ужасная авария, которая унесла жизни двух людей. В то же время в салоне автомобиля уцелели двое маленьких котят.