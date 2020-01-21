В Одессе чиновники миграционной службы наладили бизнес по легализации иностранцев (фото)

Стоимость "услуг" злоумышленников составляла от 3 до 5 тысяч долларов.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили должностных лиц Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области, которые получали неправомерную выгоду за легализацию иностранных граждан.

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Отмечается, что за разные суммы денежного вознаграждения чиновники необоснованно продлевали сроки пребывания иностранцам в Украине, изготавливали виды на жительство и документы, необходимые для приобретения украинского гражданства.

«Стоимость «услуг» злоумышленников составляла от 3 до 5 тысяч долларов и зависела от платежеспособности заказчиков и сложности случая», – говорится в сообщении.

Организатора преступной схемы правоохранители задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в центре Одессы после получения от «клиента» части взятки в размере 500 долларов. В целом злоумышленники оценили свое содействие в 1 300 долларов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно объявления задержанному о подозрении и избрания меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц миграционной службы, причастных к сделке.

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