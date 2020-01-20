В Днепре после ссоры с родителями мужчина подложил им взрывчатку (фото)
15:33, 20 января 2020Происшествия
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Злоумышленника задержали, неподалёку от квартиры полицейские нашли пакет с пластидом и запал.
Злоумышленник задержан / фото: ГУ Нацполиции Днепропетровской области
В Днепре после ссоры с родителями мужчина подложил взрывчатку под их квартиру в многоэтажке.
Как сообщили в управлении патрульной полиции Днепропетровской области, инцидент произошел 18 января.
«В полдень на спецлинию «102» позвонила женщина и сообщила, что ей и мужу угрожает родной сын. Он пришел в их квартиру, поднял ссору, угрожал взорвать дом неизвестным ей предметом», - говорится в сообщении.
Патрульные сразу прибыли на место происшествия. Указанного 34-летнего гражданина задержали и вызвали следственно-оперативную группу. Неподалеку от квартиры полицейские нашли пакет со взрывчаткой и запал.
Согласно предварительным выводам взрывотехников, это запал от ручной осколочной гранаты и мощная взрывчатка пластид. Задержанного сына доставили в Чечеловское отделение полиции Днепра.
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