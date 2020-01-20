В Днепре после ссоры с родителями мужчина подложил им взрывчатку (фото)

Злоумышленника задержали, неподалёку от квартиры полицейские нашли пакет с пластидом и запал.

В Днепре после ссоры с родителями мужчина подложил взрывчатку под их квартиру в многоэтажке.

Как сообщили в управлении патрульной полиции Днепропетровской области, инцидент произошел 18 января.

«В полдень на спецлинию «102» позвонила женщина и сообщила, что ей и мужу угрожает родной сын. Он пришел в их квартиру, поднял ссору, угрожал взорвать дом неизвестным ей предметом», - говорится в сообщении.

Патрульные сразу прибыли на место происшествия. Указанного 34-летнего гражданина задержали и вызвали следственно-оперативную группу. Неподалеку от квартиры полицейские нашли пакет со взрывчаткой и запал.

Согласно предварительным выводам взрывотехников, это запал от ручной осколочной гранаты и мощная взрывчатка пластид. Задержанного сына доставили в Чечеловское отделение полиции Днепра.