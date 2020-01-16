В Офисе генпрокурора активизируют расследование убийства сына депутата Соболева

Накануне семья Соболева пообещала выплатить 2 млн грн награды тому, кто назовет заказчика убийства.

В Офисе генерального прокурора заявили об активизации процесса досудебного расследования в уголовном производстве по факту нападения на семью депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийства его трехлетнего сына.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, об этом шла речь на совещании под председательством заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова с руководителями следствия Национальной полиции и группы прокуроров, которая была изменена 13 января.

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Так, во время совещания была заслушана информация о ходе расследования и дальнейших процессуально-следственных действиях в указанном уголовном производстве.

«Особое внимание было акцентировано на принятии мер по скорейшей отработке версий и мотивов преступления, а также завершении досудебного расследования в надлежащие сроки», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2019 года в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, находившийся в салоне автомобиля.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка, на следующий день им сообщили о подозрении в совершении преступления по пп. 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

4 декабря суд арестовал обоих подозреваемых без права на внесение залогов.

15 января Соболев и его жена Инна объявили вознаграждение в 2 млн грн тому, кто поможет выйти на заказчика убийства их сына.