В Кропивницком парень упал в шахту лифта с высоты 7 этажа (видео)
13:44, 15 января 2020Происшествия
218 0
Медики говорят, что его состояние очень тяжелое.
18-летний юноша упал в шахту лифта с высоты седьмого этажа в Кропивницкому
В недостроенной многоэтажке в спальном районе Кропивницкого юноша упал в шахту лифта.
Читайте такжеВ Киеве оборвался лифт с двумя женщинами
Несмотря на высоту в семь этажей и тяжелые травмы, на время приезда спасателей парень был в сознании, говорится в сюжете ТСН.
Почему полез в недострой, рассказывать отказался. Сказал лишь, что оступился.
Пострадавшего осторожно достали из шахты и доставили в реанимацию областной больницы. У него открытая черепно-мозговая травма и перелом черепа. Медики говорят, что состояние его очень тяжелое.
Ранее в Днепре в многоэтажке девочка упала в шахту лифта. С места происшествия с переломами и многочисленными ушибами ее забрала скорая помощь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter