В Кропивницком парень упал в шахту лифта с высоты 7 этажа (видео)

Медики говорят, что его состояние очень тяжелое.

В недостроенной многоэтажке в спальном районе Кропивницкого юноша упал в шахту лифта.

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Несмотря на высоту в семь этажей и тяжелые травмы, на время приезда спасателей парень был в сознании, говорится в сюжете ТСН.

Почему полез в недострой, рассказывать отказался. Сказал лишь, что оступился.

Пострадавшего осторожно достали из шахты и доставили в реанимацию областной больницы. У него открытая черепно-мозговая травма и перелом черепа. Медики говорят, что состояние его очень тяжелое.

Ранее в Днепре в многоэтажке девочка упала в шахту лифта. С места происшествия с переломами и многочисленными ушибами ее забрала скорая помощь.