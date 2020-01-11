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"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут расшифровывать в Украине

23:29, 11 января 2020
Происшествия
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"Черные ящик" сбитого в Иране Boeing 737 / REUTERS

Записи с бортовых самописцев ("черных ящиков") самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими военными вод Тегераном, будут расшифровывать на территории Украины.

Об этом сообщается в Twitter французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации.

В технической работе по расшифровке "черных ящиков" примет участие французское Бюро расследований.

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Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

Сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.

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