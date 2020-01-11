"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут расшифровывать в Украине

В технической работе по расшифровке примет участие французское Бюро расследований.

Записи с бортовых самописцев ("черных ящиков") самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими военными вод Тегераном, будут расшифровывать на территории Украины.

Об этом сообщается в Twitter французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации.

⚠️Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / @BEA_Aero confirms it will attend the CVR & FDR technical work that will be done in #Ukraine / Any communication on the timeline & investigation progress is the responsibility of Iran's AAIB authorities. — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) January 11, 2020

В технической работе по расшифровке "черных ящиков" примет участие французское Бюро расследований.

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Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

Сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.