В Киеве пьяный водитель на Audi влетел в здание филармонии

Как выяснили полицейские, у мужчины не было водительского удостоверения.

Пьяный водитель в центре Киева частично повредил гранитный выступ подземного перехода и фасад здания Национальной филармонии Украины.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.

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Сегодня около 6 часов утра на службу «102» поступило сообщение о ДТП на Владимирском спуске и очевидец происшествия рассказал полицейским, что автомобиль Audi врезался в здание филармонии.

На месте происшествия инспекторы обнаружили водителя транспортного средства, последний был с явными признаками алкогольного опьянения. Полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, тот согласился. Результат - 1,4 промилле, что, отметили в полиции, превышает разрешенный уровень почти в 7 раз.

«По предварительной информации, 28-летний водитель не выбрал безопасную скорость, и как следствие, не справился с управлением и совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода, а потом на фасад здания Национальной филармонии Украины», - говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, в этом дтп обошлось без травмированных, лишь серьезно поврежден автомобиль. Кроме того, полицейские выяснили, что у мужчины не было водительского удостоверения.

На виновника аварии патрульные вынесли постановление по ч.2 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и составили протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП) Коап.

Также инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия.