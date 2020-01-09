Версия о технических неисправностях "Боинга" во время авиакатастрофы в Иране маловероятна - эксперт

Также специалист в этой области отвергает мнение об ошибке экипажа, поскольку по данным руководства МАУ, именно он был одним из самых опытных в компании.

Одна из версий о том, что технические неисправности украинского самолета "Боинг 737-800" (рейс PS752) стали причиной авиакатастрофы, маловероятна и противоречит обнародованным фактам.

Об этом сообщил доктор технических наук, профессор Владимир Кабанячий, который является специалистом по подготовке расследователей авиационных происшествий и инцидентов и работает на кафедре авиа- и ракетостроения Института аэрокосмических технологий КПИ им. Игоря Сикорского.

"На обнародованных видеозаписях видно, что на высоте около 3000 метров на борту самолета возник пожар, причины которого пока неизвестны. Непонятно, почему сразу после возникновения пожара на борту самолета и вплоть до его падения на землю отсутствуют какие-либо переговоры экипажа с диспетчерской службой аэропорта Тегерана? Что случилось с экипажем после возникновения нештатной ситуации?", - отметил он.

По мнению эксперта, даже возгорание одного двигателя не могло привести к выходу из строя ряда систем, в том числе, электрической, системы радиосвязи и тому подобное. К тому же, все современные самолеты оборудованы эффективной системой пожаротушения. Также имеется независимая от человеческого фактора система передачи информации о состоянии самолета диспетчерам на земле.

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Профессор также отметил, что "Боинг 737-800" - один из самых надежных в своем классе.

"Имея многолетний опыт подготовки инженеров для компании "Боинг", могу заверить, что "Боинг 737-800" является одним из самых надежных в своем классе. Потерпевший катастрофу борт был практически новым, в июне 2016 года он совершил свой первый полет. К тому же, самолет прошел техническую проверку 6 января 2020 года", - пояснил Кабанячий.

Также он отвергает мнение об ошибке экипажа, поскольку по данным руководства компании "Международные авиалинии Украины", именно он был одним из самых опытных.

"Отсутствие коммуникаций с диспетчерской службой аэропорта сразу после возникновения нештатной ситуации на борту больше указывает на мгновенную потерю дееспособности экипажа, вызванную пока неизвестными причинами", - отметил эксперт.

По словам Кабанячего, есть ряд факторов, которые могли стать причинами падения самолета, поэтому необходимо дождаться окончательных заключений профессиональной международной комиссии.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, специалисты проверяют версию о поражении "Боинга" ракетой зенитного ракетного комплекса "Тор" российского производства. Среди других основных версий катастрофы самолета МАУ в Иране называл разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам.