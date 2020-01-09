В Кривом Роге пьяная водитель Audi влетела в толпу на переходе: двое погибших

После совершения смертельного ДТП водитель скрылась с места аварии. Сейчас ее задержали.

В Кривом Роге пьяная женщина за рулем насмерть сбила на пешеходном переходе двух женщин. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, ДТП произошло на вул. Каткова 8 января в 19:45.

Читайте такжеВ Луцке из окна 7-го этажа выпало двое 15-летних девочек: одна погибла, другая – в реанимации

«Как было установлено, за рулем автомобиля «Ауди» находилась 31-летняя местная жительница. После совершения дорожно-транспортного происшествия она оставила автомобиль и скрылась с места ДТП. Потерпевшие – женщины 47 и 57 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, от полученных травм скончались на месте происшествия. По предварительной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас водитель задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Никополе Днепропетровской области в результате ДТП с участием автобуса и двух автомобилей один человек погиб, еще 12 травмированы.