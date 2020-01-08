Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране украинского самолета были иранцами - СМИ

По данным минавиации Ирана, в самолете находились 167 пассажиров.

Большинство пассажиров украинского самолета, потерпевшего крушение в Тегеране, были гражданами Ирана.

Об этом сообщил глава иранского управления по чрезвычайным ситуациям, передают РИА Новости.

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Ранее в организации "Красный полумесяц" Ирана заявили, что вероятность того, что на упавшем в Тегеране украинском самолете остались живые пассажиры, равна нулю.

Как сообщал УНИАН, украинский самолет Боинг 737, принадлежащий авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

Сначала появилась информация, что на его борту находились 180 пассажиров и членов экипажа. Впоследствии в минавиации Ирана уточнили, что в самолете были 167 человек.

По предварительной информации IRNA, самолет направлялся в Киев.