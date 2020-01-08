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Аэропорт Тегерана подтвердил крушение украинского самолета

06:51, 08 января 2020
Происшествия
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фото: Telegram Mash

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

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По новой информации, на борту самолета находились 167 пассажиров.

Как сообщал УНИАН, украинский самолет Боинг 737, принадлежащий авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

По предварительной информации IRNA, самолет направлялся в Киев, на его борту находились 180 пассажиров и членов экипажа.

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Теги: #авиакатастрофа