Аэропорт Тегерана подтвердил крушение украинского самолета

По новой информации, на борту самолета находились 167 пассажиров.

Представители аэропорта Тегерана официально подтвердили крушение украинского самолета.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

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По новой информации, на борту самолета находились 167 пассажиров.

Как сообщал УНИАН, украинский самолет Боинг 737, принадлежащий авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

По предварительной информации IRNA, самолет направлялся в Киев, на его борту находились 180 пассажиров и членов экипажа.