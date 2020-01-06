Вскрылся жуткий факт о подозреваемом в убийстве в Киеве найденных в шкафу девушек (фото)

Полиция предполагает, что в съемной квартире могла возникнуть ссора, которая привела к таким трагическим последствиям.

Задержанный по подозрению в жестоком убийстве двух девушек в Подольском районе Киева отбыл срок за изнасилование.

Об этом начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко сообщил в комментарии «ТСН».

«Этот человек был ранее судим за изнасилование. Отсидел 10 лет. Эту информацию я могу подтвердить», - сказал он.

По словам Крищенко, мотивы убийства окончательно не выяснены. Полиция предполагает, что в съемной квартире могла возникнуть ссора, которая привела к таким трагическим последствиям.

«У полиции, у следователя, процессуального руководителя прокуратуры Киева есть сутки до завтрашнего утра сообщить им о подозрении», - добавил он.

Подозреваемым может грозить от 10 лет за решеткой до пожизненного заключения.

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Как сообщал УНИАН, 4 января тела двух девушек были обнаружены в арендованной на праздники квартире в Подольском районе Киева. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

По данным портала «Информатор», убитыми являются 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Об исчезновении девушек заявили еще 2 января. Тела, которые нашли в шкафу на балконе, были связаны и изрезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.

Сегодня, 6 января, в Одессе полиция задержала мужчину и женщину по подозрению в убийстве двух девушек.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, столичная полиция объявила в розыск по подозрению в убийстве 34-летнего Сергея Ксендзика и 19-летнюю Елизавету Бершацкую.