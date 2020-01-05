Под Киевом горела дача: трое людей погибли
В Киевской области в результате пожара в доме погибли три человека.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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"После полуночи спасатели получили сообщение о возгорании дачного дома в деревне Раковка, расположенного на территории дачного кооператива «Сады-2». Оказалось, что огонь охватил кровлю и второй этаж дачного дома на площади 56 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В 01.54 пожар был локализован и в 02.40 ликвидирован.
В помещении дома были обнаружены тела трех погибших граждан 1937, 1960 и 1968 годов рождения.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал УНИАН, в Ривне во время пожара в многоквартирном жилом доме спасатели эвакуировали 14 человек, из которых четверо детей.