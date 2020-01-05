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Под Киевом горела дача: трое людей погибли

11:36, 05 января 2020
Происшествия
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В 01.54 пожар был локализован и в 02.40 ликвидирован / Фото ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"После полуночи спасатели получили сообщение о возгорании дачного дома в деревне Раковка, расположенного на территории дачного кооператива «Сады-2». Оказалось, что огонь охватил кровлю и второй этаж дачного дома на площади 56 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В 01.54 пожар был локализован и в 02.40 ликвидирован.

В помещении дома были обнаружены тела трех погибших граждан 1937, 1960 и 1968 годов рождения.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в Ривне во время пожара в многоквартирном жилом доме спасатели эвакуировали 14 человек, из которых четверо детей.

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Теги: #пожар#ГСЧС#Киевщинапогода в Киеве