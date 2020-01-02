В Харькове водитель троллейбуса избил двух пассажиров

В ходе конфликта водитель ударил металлическим предметом одного пассажира по руке, другого – по ноге.

В Харькове полицейские сообщили о подозрении водителю троллейбуса, который нанес телесные повреждения двум пассажирам.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, во время управления городским троллейбусом у 50-летнего водителя возник конфликт с пассажирами.

«Он остановил транспортное средство и начал выражаться нецензурной бранью в сторону пассажиров. Несмотря на требование граждан прекратить действия, мужчина взял металлический предмет и нанес одному из пассажиров удар по руке. После чего вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве в троллейбусе молодые люди бросились с ножами на пассажиров из-за замечания за брань

По данному факту следственным Основьянского отдела полиции открыто уголовное производство ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет ограничения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове пара коммунальщиков устроила свадьбу в троллейбусе.