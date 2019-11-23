В Харькове пара коммунальщиков устроила свадьбу в троллейбусе (фото)
В Харькове сотрудники местного ТТУ устроили свадьбу в салоне троллейбуса.
Об этом пишет местное издание Объектив.
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Троллейбус молодожены Максим и Дарья украсили традиционными шариками, яркой лентой, а на крышу нацепили игрушечные кольца.
Пара познакомилась, когда девушка еще работала в киоске.
Водитель троллейбуса влюбился с первого взгляда в продавщицу, когда подъехал к магазину заказать кофе.
Позже харьковчанка начала работать кондуктором, чтобы быть ближе к любимому. Признание мужчина сделал тоже в троллейбусе.
Вместе влюбленные уже 8 месяцев.
Как сообщал УНИАН, девушка опубликовала в сети откровенное фото, о чем узнал ее отец. Но вместо того, чтобы отчитать ее, он воспроизвел такой же кадр.