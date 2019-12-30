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В пригороде Одессы неизвестные избили и пытали 69-летнего предпринимателя

13:30, 30 декабря 2019
Происшествия
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Грабители сильно избили потерпевшего / фото Pietro Izzo via Flickr

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление произошло в селе Прилиманское Овидиопольского района Одесской области.

Как отмечается, несколько злоумышленников в масках проникли в частный жилой дом 69-летнего мужчины. Они сильно избили потерпевшего, связали и, применив пытки, принудили сказать, где находятся деньги.

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По данным представителя главка, преступники завладели более 30 тыс. долл. и ружьем потерпевшего, после чего с места преступления скрылись.

Предприниматель госпитализирован.

По факту открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #грабители#новости Одесщиныпогода в Одессе