Обмен на Донбассе: автобус с пленными попал в ДТП (видео)
13:44, 29 декабря 2019Происшествия
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О пострадавших не сообщается.
Вблизи пункта пропуска «Майорское» в Донецкой области, где проходит обмен пленными между Украиной и боевиками, произошла авария.
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Инцидент попал на видео. При въезде на территорию КПВВ "Майорское" один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц, врезался в микроавтобус, припаркованный на территории КПВВ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.
Согласно предварительным данным, из плена ОРДЛО сегодня будут освобождены 80 украинцев.
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Новость в сюжете: Обмен пленными на Донбассе