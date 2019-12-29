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Обмен на Донбассе: автобус с пленными попал в ДТП (видео)

13:44, 29 декабря 2019
Происшествия
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Инцидент попал на видео. При въезде на территорию КПВВ "Майорское" один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц, врезался в микроавтобус, припаркованный на территории КПВВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Согласно предварительным данным, из плена ОРДЛО сегодня будут освобождены 80 украинцев.

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Новость в сюжете: Обмен пленными на Донбассе
Теги: #обмен пленными