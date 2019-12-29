Обмен на Донбассе: автобус с пленными попал в ДТП (видео)

О пострадавших не сообщается.

Вблизи пункта пропуска «Майорское» в Донецкой области, где проходит обмен пленными между Украиной и боевиками, произошла авария.

Читайте такжеОбмен пленными между Украиной и "Л/ДНР": онлайн-трансляция (обновляется)

Инцидент попал на видео. При въезде на территорию КПВВ "Майорское" один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц, врезался в микроавтобус, припаркованный на территории КПВВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Согласно предварительным данным, из плена ОРДЛО сегодня будут освобождены 80 украинцев.