Появились фото с освобожденными из плена "ЛНР" украинцами

Также ведется видеотрансляция с места обмена. Процесс верификации украинцев проводится в палатке неподалёку от КПВВ «Майорское».

Офис президента Украины сообщил о первых 25 заявленных в рамках обмена из плена ОРДЛО украинцах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы Украинского государства в Telegram-канале.

«Первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома», - говорится в сообщении.

Кроме того, в соцсети опубликовано фото и видео освобожденных украинских граждан.

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Также Офис президента ведет видеотрансляцию с места обмена. Процесс верификации украинцев проводится в палатке неподалёку от КПВВ «Майорское».

Во время трансляции так называемая «омбудсмен» «ЛНР» Ольга Кобцева зачитала список из 25 человек, которых передают украинской стороне.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПП под Горловкой начался обмен пленными между самопровозглашенными "Л/ДНР" и украинской стороной.

По предварительным данным, из плена ОРДЛО сегодня будут освобождены 80 украинцев.