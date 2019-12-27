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Ограбление в Луцке: неизвестный в форме выстрелил в голову директору отделения микрокредитов

14:52, 27 декабря 2019
Происшествия
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За жизнь пострадавшего борются медики / vmestezp.org

В пятницу, 27 декабря, в Луцке неизвестный мужчина в военной форме совершил неудачную попытку ограбления финансового учреждения Euro Post. При этом он выстрелил в голову директору отделения, который находился в помещении.

Об этом сообщают Волынские новости.

Читайте такжеВ Киеве ночью ограбили Союз журналистов (фото)Отмечается, что после выстрела грабитель скрылся, в городе объявили план перехват «Сирена».

Сейчас за жизнь пострадавшего борются медики, его готовят к операции по извлечению пули из головы. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Кроме него, в больницу доставили женщину в стрессовой состоянии, вероятно, кассира учреждения.

Ранее УНИАН сообщал, как во Львове мужчина ограбил магазин с помощью пистолета и улыбки.

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Теги: #ограбление#Луцк#Новости Луцка