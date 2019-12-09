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Во Львове мужчина ограбил магазин с помощью пистолета и улыбки (фото)

10:55, 09 декабря 2019
Курьёзы
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Во Львове мужчина ограбил магазин / фото pixabay.com

Необычное вооруженное ограбление магазина алкогольной продукции произошло во Львове в воскресенье, 8 декабря. Злоумышленник, кроме предмета, похожего на пистолет, использовал выражение лица, похожее на улыбку.

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Информацию об инциденте рассказал в своем Фейсбуке депутат городского совета Игорь Зинкевич, а позже подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

Неизвестный мужчина примерно в пять вечера зашел в киоск на улице Владимира Великого, 20. Там, угрожая продавщице пистолетом, он забрал все деньги из кассы и убежал.

Удивительно, но злоумышленник совсем не скрывал лицо от камер видеонаблюдения, и даже улыбался.

Камера зафиксировала, как злоумышленник держит пистолет и улыбается / фото Игоря Зинкевича

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Теги: #Львов#ограблениепогода во Львове