Во Львове мужчина ограбил магазин с помощью пистолета и улыбки (фото)
Необычное вооруженное ограбление магазина алкогольной продукции произошло во Львове в воскресенье, 8 декабря. Злоумышленник, кроме предмета, похожего на пистолет, использовал выражение лица, похожее на улыбку.
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Информацию об инциденте рассказал в своем Фейсбуке депутат городского совета Игорь Зинкевич, а позже подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.
Неизвестный мужчина примерно в пять вечера зашел в киоск на улице Владимира Великого, 20. Там, угрожая продавщице пистолетом, он забрал все деньги из кассы и убежал.
Удивительно, но злоумышленник совсем не скрывал лицо от камер видеонаблюдения, и даже улыбался.