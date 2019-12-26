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На Закарпатье суд вынес приговор несовершеннолетней матери троих детей, до смерти заморозившей сына

11:12, 26 декабря 2019
Происшествия
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Мать заморозила своего младенца к смерти \ newsru.co.il

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17-летняя жительница села Терново Тячевского района проживала в гражданском браке с мужчиной, гораздо старше себя. Девушка родила от него четверых детей. Несмотря на школьный возраст, девушка нигде не училась, и не работала.

Из-за недосмотра одномесячного младенца с сильным переохлаждением доставили в больницу 19 декабря 2018 года, а на следующий день мальчик умер. По данному факту в отношении матери ребенка открыли уголовное производство, передает zakarpatpost.net.

На суде она свою вину признала.

Суд оказался лояльным к женщине и избрал для нее приговор – 1,6 года условного наказания.

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Теги: #Закарпатье#младенец