На Закарпатье суд вынес приговор несовершеннолетней матери троих детей, до смерти заморозившей сына

Одномесячный мальчик умер от сильного переохлаждения из-за ненадлежащего ухода.

Трагедия случилась еще в декабре 2018 на Закарпатье, но суд поставил точку в деле только теперь.

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17-летняя жительница села Терново Тячевского района проживала в гражданском браке с мужчиной, гораздо старше себя. Девушка родила от него четверых детей. Несмотря на школьный возраст, девушка нигде не училась, и не работала.

Из-за недосмотра одномесячного младенца с сильным переохлаждением доставили в больницу 19 декабря 2018 года, а на следующий день мальчик умер. По данному факту в отношении матери ребенка открыли уголовное производство, передает zakarpatpost.net.

На суде она свою вину признала.

Суд оказался лояльным к женщине и избрал для нее приговор – 1,6 года условного наказания.