На Закарпатье суд вынес приговор несовершеннолетней матери троих детей, до смерти заморозившей сына
11:12, 26 декабря 2019Происшествия
96 0
Одномесячный мальчик умер от сильного переохлаждения из-за ненадлежащего ухода.
Мать заморозила своего младенца к смерти \ newsru.co.il
Трагедия случилась еще в декабре 2018 на Закарпатье, но суд поставил точку в деле только теперь.
Читайте такжеВ Фастове многодетная мать убила своего новорожденного ребенка
17-летняя жительница села Терново Тячевского района проживала в гражданском браке с мужчиной, гораздо старше себя. Девушка родила от него четверых детей. Несмотря на школьный возраст, девушка нигде не училась, и не работала.
Из-за недосмотра одномесячного младенца с сильным переохлаждением доставили в больницу 19 декабря 2018 года, а на следующий день мальчик умер. По данному факту в отношении матери ребенка открыли уголовное производство, передает zakarpatpost.net.
На суде она свою вину признала.
Суд оказался лояльным к женщине и избрал для нее приговор – 1,6 года условного наказания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter