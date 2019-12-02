цей матеріал доступний українською

В Винницкой области кот задушил 9-месячного ребенка

14:19, 02 декабря 2019
Происшествия
506 0
Кот запрыгнул в коляску \ nahnews.org

Читайте такжеЗакопала заживо: в Одесской области мать-убийца отделалась испытательным сроком

В коляску, оставленную во дворе, где спала девочка, заскочил кот и лег ребенку прямо на лицо.

Несчастный случай произошел в семье, проживающей в одном из сел Липовецкого района, передает vinbazar.com.

22-летняя мать оставила на улице коляску со спящим младенцем. Когда женщина через некоторое время подошла к ребенку, из коляски выпрыгнул кот, а ее дочь была без признаков жизни.

Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть ребенка. Предварительно, девочка умерла в результате удушения животным.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса с отметкой «несчастный случай».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ребенок#кот