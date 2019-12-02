В Винницкой области кот задушил 9-месячного ребенка

22-летняя мать оставила на улице коляску со спящим младенцем. Когда женщина через некоторое время подошла к ребенку, из коляски выпрыгнул кот.

В Липовецком районе Винницкой области задохнулся 9-месячный ребенок. Читайте такжеЗакопала заживо: в Одесской области мать-убийца отделалась испытательным сроком В коляску, оставленную во дворе, где спала девочка, заскочил кот и лег ребенку прямо на лицо. Несчастный случай произошел в семье, проживающей в одном из сел Липовецкого района, передает vinbazar.com. 22-летняя мать оставила на улице коляску со спящим младенцем. Когда женщина через некоторое время подошла к ребенку, из коляски выпрыгнул кот, а ее дочь была без признаков жизни. Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть ребенка. Предварительно, девочка умерла в результате удушения животным. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса с отметкой «несчастный случай».

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